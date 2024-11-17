В Ростовской области при пожаре сгорели двое детей

В Ростовской области при пожаре в частном доме сгорели два ребенка. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

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По информации ведомства, инцидент произошел в Сальске. Огонь охватил здание, в котором без присмотра родителей находились мальчики в возрасте двух и четырех лет. В момент начала пожара отец детей был во дворе.

«Увидев огонь, мужчина вынес детей на улицу, но было поздно. Пожарного извещателя в доме не было, он бы запищал о задымлении», — уточнили в МЧС России.

Пламя распространилось в здании на площади 15 квадратных метров. Для его тушения на место были направлены 12 спасателей с тремя единицами техники.