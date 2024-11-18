$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей

Актрису Анастасию Светлову обманули на 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей
© РИА Новости

По данным издания, Светлова случайно узнала о многомиллионном долге, когда хотела оформить кредитную карту. Артистке отказали из-за наличия просроченных платежей. Сама актриса кредитов не брала.

Как оказалось, это сделали за нее мошенники. Еще в апреле злоумышленники оформили на нее кредитку на миллион рублей и кредит на 2,5 миллиона. Как отсчитает Светлова, преступники могли воспользоваться ее SIM-картой, которую она поменяла в марте.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Анастасия Светлова начала актерскую карьеру в 1994 году. С 1994-го по 2000-й она служила в Омском академическом театре драмы, с 2000-го по 2005-й — в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького; с 2005-го по 2008-й — в Челябинском академическом театре драмы им. Н. Орлова; с 2008-го по 2010-й — в Санкт-Петербургском театре "Наш театр"; а с 2010-го по 2019-й — в Российском академическом театре драмы им. Ф. Волкова.

Светлова дебютировала в кино в 2009-м в картине "Оперативная разработка-2: Комбинат". В 2016-м она удостоилась звания заслуженной артистки России.

Происшествия
Анастасия Светлова