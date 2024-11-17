На «Галапагосах Дальнего Востока» произошло землетрясение

На японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как «Галапагосы Дальнего Востока», произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.

По его данным, очаг находился на глубине 10 км. Наибольшая сейсмическая интенсивность в три балла была зафиксирована в городе Амами. При ней в стенах зданий могут образовываться трещины, возможно падение дымовых труб.

Накануне в нескольких населенных пунктах Иркутской области зафиксировали землетрясение интенсивностью до трех баллов. Утром в Слюдянском районе Приангарья, в 32 километрах от населенного пункта Выдрино в Бурятии, зафиксировали землетрясение, его интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла. Кроме того, подземные толчки ощутили в городах Байкальск, Иркутск, Слюдянка и Шелехов. Их интенсивность достигала 2-3 баллов.