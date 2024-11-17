Мастиф насмерть загрыз домработницу в Подмосковье

В подмосковных Мытищах неаполитанский мастиф насмерть загрыз домработницу из Таджикистана во дворе частного дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Янтарной улице, во дворе дома, принадлежащего директору асфальтового завода.

По данным канала, тело 49-летней женщины обнаружил сосед, когда посмотрел из окна на участок.

Мужчина пояснил, что вокруг трупа бегала разъярённая гигантская собака с окровавленной пастью. Он добавил, что сразу же вызвал полицию.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, были вынуждены застрелить животное из табельного оружия, так как оно проявляло агрессию по отношению к ним.

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