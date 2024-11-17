В Подмосковье толпа мигрантов избила полковника МВД

В Московской области совершено нападение на сотрудника МВД. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал от регионального следственного управления доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным из социальных сетей, нападение было совершено в Орехово-Зуево на полковника полиции. Он сделал замечание толпе мигрантов, которая распивала алкоголь в общественном месте. Дебоширы поняли, что перед ними полицейский, но все равно толпой напали на него. Затем нападавшие скрылись.

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Согласно неофициальным сведениям, потерпевший является высокопоставленным офицером центрального аппарата МВД.

Региональное ГСУ СК возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Ведется розыск подозреваемых.