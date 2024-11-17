Главред газеты погибла в Курской области

Главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова погибла в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Курской области. Об этом стало известно в воскресенье, 17 ноября.

Губернатор региона Смирнов отметил, что Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе, передают «Известия».

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Помимо этого, он сообщил о ранениях у оператора электронного набора и верстки «Народной газеты», а также участкового уполномоченного полиции. Их доставили в больницу.