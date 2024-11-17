В Белгородской области дрон убил мужа на глазах у жены
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе Бирюч.
"Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В машине находилась его жена. Она жива и отказалась от госпитализации", - рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным погибшего.
В селе с 27 октября 2022 года действует режим ЧС, напомнил губернатор. Некоторые жители письменно отказались покидать свои дома.
"Населенные пункты закрывают, потому что находиться в них очень опасно. Еще раз прошу не посещать закрытые населенные пункты и по возможности выехать из них", - написал Гладков.