Обвиняемый в покушении на убийство школьников охотник попросился на СВО

Красноуральский городской суд принял решение отправить в СИЗО 53-летнего охотника, подозреваемого в покушении на убийство двух подростков. Об этом пишет Ura.ru.

Инцидент произошел вечером 14 ноября 2024 года, в Красноуральске у одного из домов по улице Маяковского.

Правоохранители уточнили, что подозреваемый на улице поссорился с двумя подростками 13-ти и 14-ти лет и открыл по ним огонь из дробовика. Школьники получили различные травмы и были госпитализированы.

По данным портала, Вячеславу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц), за решеткой он будет находиться минимум до 14 января 2025 года.

По данным портала, во время судебного заседания обвиняемый попросился на российскую спецоперацию на Украине и выразил желание заключить контракт с Минобороны РФ.

Кроме того, пользователи соцсетей пишут о местном жителе вполне благожелательно, отметили журналисты. По их словам, люди рассказывают, что конфликт возник после того, как местные школьники убили собаку, принадлежавшую обвиняемому, а также бросали в его дом камни и палки.

Ранее сообщалось, что Вячеслав родом из Кировской области, холост, работает грузчиком на местном предприятии. Также у него есть 13-летняя дочь.

В зале суда мужчина обратился с просьбой оставить его на свободе, заявил, что «не опасен для общества».