Адвокат просит приостановить процедуру банкротства Блиновского

Адвокат мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского подал в Арбитражный суд Ярославской области ходатайство о приостановлении процедуры банкротства, поскольку Блиновский служит в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила журналистам судья Виктория Белякова.

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"В настоящее время рассматривается ходатайство о приостановлении [процедуры банкротства]. Оно заявлено", - сказала судья.

В понедельник в Арбитражном суде Ярославской области проходит заседание по делу о банкротстве Блиновского. Ранее суд отложил заседание, поскольку тот служит в зоне СВО и не был извещен о суде.

Иск ПАО "Сбербанк России" о признании Блиновского банкротом поступил в Арбитражный суд Ярославской области 27 июня. 19 сентября суд рассматривал обоснованность заявления, Блиновский в зале суда не присутствовал.

Весной он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и отправился в зону проведения СВО. Он был объявлен в федеральный розыск в связи с неявкой к следователю по уголовному дело о неуплате налогов. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Блиновский в начале сентября был задержан в зоне СВО за то, что не явился к следователю.

Следствие инкриминирует Блиновской совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Действия Алексея Блиновского квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.