В петербургской аптеке пара напала на фармацевта ради телефона

В Приморском районе Петербурга задержан уроженец Дагестана, который вместе с подругой ограбил фармацевта в аптеке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 14 ноября. С заявлением в правоохранительные органы обратилась сотрудница аптеки по улице Савушкина. Она сообщила, что в аптеку вошел посетитель вместе с девушкой. Мужчина напал на фармацевта и силой отобрал у нее телефон, после чего скрылся.

Подозреваемого в ограблении удалось задержать, им оказался 28-летний уроженец Дагестана. Вместе со своей спутницей он доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьник с канцелярским ножом пытался ограбить алкомаркет. Неизвестный в черной маске зашел в помещение торговой точки, достал канцелярский нож и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Однако, получив отказ от сотрудницы, он бросил оружие и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов установили, что это был учащийся восьмого класса лицея. Подростка задержали и поместили в изолятор временного содержания.