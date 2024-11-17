Арестован охотник, расстрелявший подростков под Нижним Тагилом

Красноуральский городской суд Свердловской области отправил в следственный изолятор 53-летнего Вячеслава Кожевникова, обвиняемого в покушении на убийство двух подростков (13 и 14 лет). Свою вину охотник признал, передает корреспондент URA.RU.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в суд обратилось следствие. За решеткой Кожевников будет находиться минимум до 14 января 2025 года. Он был не согласен с такой мерой пресечения. «Если есть возможность, оставьте на свободе, я не опасен для общества», — протестовал фигурант. Защита настаивала на домашнем аресте.

Про Вячеслава известно, что он родом из Кировской области, холост, работает грузчиком на местном предприятии. Также у него есть 13-летняя дочь. От общения с журналистами мужчина отказался.

ЧП произошло вечером 14 ноября на улице Маяковского возле дома Кожевникова. По словам местных жителей, юноши — Денис и Степан — якобы регулярно задирали Вячеслава. По слухам, они якобы сожгли его собаку. А в тот вечер закидали окна его дома снежками. Желая отомстить, мужчина схватил охотничье ружье (имеет на него разрешение) и открыл стрельбу. Одному он выстрелил в лицо, второму в плечо. Школьники смогли убежать домой. Их госпитализировали в Нижний Тагил и Екатеринбург.

Отец одного из пострадавших рассказывал URA.RU, что его сын раньше не был знаком с Кожевниковым — тем самым опровергая версии о том, что мужчину доставали намеренно. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Всю актуальную информацию об истории агентство собирает в отдельном сюжете.