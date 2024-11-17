Появились подробности о недвижимости Блиновской в Дубае

Блогер Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью на территории новейших районов Дубая. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из регистрационных документов, Блиновская владеет объектами недвижимости в районах Дубая Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba. На ее имя оформлены как как дома с квартирами и апартаментами, так и виллы с пентхаусами.

По данным сайта продаж недвижимости, стоимость апартаментов в Dubai Hills начинается от 245 000 долларов, отметили в агентстве.

После признания блогерши, «королевы марафонов» Елены Блиновской банкротом начнется процедура реализации ее имущества. Сумма арестованного имущества блогерши якобы составляет 60 миллиардов рублей, а должна она ФНС всего 1,16 миллиарда рублей.

Блиновская за раскрутку «Марафона желаний» платила блогерам полмиллиона рублей

Блиновскую признали банкротом утром 13 ноября. Решение было инициировано самой блогершей. Теперь ее имущество выставят на торги. Дом Блиновской в коттеджном поселке «Миллениум» стоит 600 миллионов рублей. Налоговая служба находится во взаимодействии с мужем блогерши.