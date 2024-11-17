В Казахстане три человека погибли при взрыве газа в бывшей мечети

Не менее 3 человек погибли, 16 пострадали в результате взрыва газа в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области Казахстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Акмолинской области.

"В Акмолинской области, в здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, в селе Сабынды Коргалжынского района произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением здания. В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасателями найдено тело женщины 1983 года рождения и ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

Бригадой скорой медицинской помощи 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны.