В Туве предъявили обвинение двум участникам стрельбы у ресторана

Обвинение по делу о стрельбе возле ресторана Кызыла, где была ранена женщина, предъявлено двум участникам конфликта. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц", сообщили в следственном управление СК России по Туве.

В начале ноября у одного из ресторанов Кызыла произошел конфликт со стрельбой, ранение в лицо получила молодая женщина. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Из-за общественного резонанса оно было передано прокуратурой в следственное управление СК России по Туве.

"Следственными органами СК России по Республике Тыва предъявлено обвинение участникам вооруженного конфликта. <...> В настоящее время 29-летнему местному жителю предъявлено обвинение, с учетом фактических обстоятельств в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, по установленным в ходе следствия дополнительным фактам противоправных действий участников перестрелки <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний мужчина, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В следственном управление СК РФ по региону имена обвиняемым назвать отказались. Ранее в социальных сетях распространилось видео этой драки со стрельбой у ресторана, где якобы отмечали победу в турнире борцы по национальной тувинской борьбе - хуреш. На видео очевидцы рассказывают, что в результате драки пострадали 6 человек, в том числе женщина. Верховный хурал (парламент) Тувы сообщил, что информация в соцсетях об участии в конфликте депутата парламента, известного российского дзюдоиста Саяна Ондара в республиканский парламент не поступала. Ондара освободили от должности председателя комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов на основании его заявления.