У берегов Камчатки произошло два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4 зарегистрированы у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

По его данным, первое сейсмособытие магнитудой 4,8 произошло в 32 км от поселка Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 14 км. Второе, магнитудой 4, - в 131 км от того же населенного пункта, очаг - на глубине 64 км.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, землетрясения днем 17 ноября зарегистрированы в акваториях Камчатского залива и Берингова моря. "В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении.