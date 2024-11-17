В Ижевске на заводе произошел взрыв из-за падения беспилотника

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в своем Telegram-канале о взрыве в заводском цеху, предварительно, из-за падения беспилотника.

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"Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении главы региона.

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По словам Бречалова, на производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал эвакуирован, но один человек все же пострадал - его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.