В Китае студент убил восемь человек из-за проваленных экзаменов

Студент совершил нападение с ножом в китайской провинции Цзянсу из-за проваленных экзаменов, восемь человек он убил, 17 пострадали. Об этом сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на местную полицию.

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Трагедия произошла вечером в субботу, 16 ноября, в учебном заведении городского уезда провинции Исин.

— Восемь человек погибли, 17 получили ранения при ножевых атаках в школе в Исине, — сказано в статье.

Подозреваемого в совершении нападения, 21-летнего студента Сю, задержали на месте. Он сознался в совершении преступления, передает РИА Новости.

— Сю, выпускник учебного заведения этого года. Он вернулся в училище, чтобы выплеснуть свой гнев из-за того, что не получил аттестат о его окончании из-за проваленных экзаменов. Также парень был недоволен оплатой за стажировку, — рассказали в полиции.

В результате нападения с ножом на профессиональное училище в китайской провинции Цзянсу погибли восемь человек. Об этом 16 ноября сообщило агентство Xinhua.