У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло ночью у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от очага до Петропавловска-Камчатского 102 километра", - говорится в сообщении.

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По данным Камчатского филиала, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 47,6 километра. Интенсивность подземных полчков, которая ощущалась в Петропавловске-Камчатском, составила три балла. Угроза цунами в регионе не объявлялась, информация о разрушениях не поступала.

До этого возле острова Новая Британия, у берегов Папуа - Новой Гвинеи, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 82 км. Ближайший к эпицентру населенный пункт - город Кокопо, административный центр провинции Восточная Новая Британия. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Тихоокеанского побережья Мексики.