В резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда

Во дворе резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в городе Кесария упали две сигнальные ракеты, пишет The Times of Israel.

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По данным полиции и службы контрразведки Израиля, в результате произошедшего никто не пострадал: политика и членов его семьи не было дома. Правоохранительные органы начали расследование падения осветительных снарядов и осудили "серьезный инцидент, который знаменует собой опасную эскалацию".

19 октября канцелярия премьера Израиля сообщила, что беспилотник "Хезболлы" атаковал частную резиденцию Нетаньяху в Кесарии. Изначально в атаке участвовали три дрона, запущенных из Ливана. Два из них перехватили, третий врезался в здание.

Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет. После произошедшего Нетаньяху заявил в видеообращении, что его страну "ничто не остановит", она будет идти вперед до победного конца.