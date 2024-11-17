Число пострадавших от ЧП в Новочебоксарске выросло

В городе Новочебоксарске в Чувашии как минимум 208 человек обратились к медикам за помощью с признаками отравления, сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав региона.

Это произошло после посещения столовой в школе №4. Шесть пациентов находятся в средней степени тяжести. 202 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно.

Ситуацию контролирует главы Чувашии Олег Николаев.

Пострадавшим диагностировали гастроэнтерит. Правоохранительные органы организовали проверку по факту массового отравления детей.