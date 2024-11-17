Спасатели нашли пропавших в Крыму мать и дочь

В Симферопольском районе Крыма были спасены мать и 16-летняя дочь, потерявшиеся в горно-лесной местности. Об этом сообщило управление МЧС России по республике в своем Telegram-канале.

Отмечается, что женщина и подросток потерялись в лесу возле села Партизанское. На поиски отправились четыре специалиста и одна единица техники.

«На поиски сотрудникам МЧС России потребовалось менее двух часов. Туристок вывели из леса и привезли домой. В медицинской помощи они не нуждались», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Любытинском районе Новгородской области спасли пенсионера и внука, которые потерялись в лесу 19 августа. В поиске потерявшихся задействовали более 40 человек: спасателей, полицейских, добровольцев отряда «Феникс», а также местных жителей. От МЧС привлекли 16 человек и восемь единиц техники.