Напавший на училище в Китае убил 8 и ранил 17 человек

В Китае неизвестный напал с ножом на училище. Не меньше 8 человек погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Отмечается, что нападение было совершено в субботу. Атаке подверглось профессиональное училище в провинции Цзянсу на востоке Китая.

Других подробностей пока нет.

Вооруженный ножом преступник напал на прохожих в Китае

На платформе Weibo пишут, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Это 21-летний Сюй Мужинь (выпускник колледжа 2024 года). По предварительным данным, он провалил экзамен и не получил аттестат.

Сейчас раненых доставляют в больницы, началось расследование инцидента.