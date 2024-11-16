Арестован напавший на ветерана СВО водитель такси

Суд в подмосковном Солнечногорске арестовал водителя такси, который избил и вытолкнул из машины ветерана СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области, передает ТАСС.

"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ведомство взяло на себя контроль уголовного дела по факту хулиганства, совершенного водителем.

О задержании подозреваемого стало известно 16 ноября.

По данным СК РФ, 12 ноября водитель "Яндекс.Такси" из-за малозначительного повода напал на пассажира — участника СВО, у которого были ампутированы пальцы правой ноги. Таксист выбросил костыли бойца из машины, после чего вытолкнул пассажира с заднего сиденья, а затем прыгнул ему на поврежденную ногу и уехал. Участника СВО госпитализировали, в настоящее время он проходит лечение.

В СК РФ сообщили, что в ближайшее время иностранцу предъявят обвинение и по ходатайству следствия изберут меру пресечения.