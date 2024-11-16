В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Никиту Никитина по делу о подготовке к диверсии на подстанции.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия, мужчина, «имея умысел на совершение диверсии путём поджога электроподстанции на Заневском пр., руководствуясь корыстным мотивом, осуществлял подготовку к совершению преступления».

Ранее в ФСБ по Самарской области заявили, что местная жительница была отправлена под стражу за организацию поджога вышки сотовой связи по заданию Киева.