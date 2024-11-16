Двое юношей изнасиловали восьмиклассницу в петербургской сауне

Двое молодых людей изнасиловали 14-летнюю девочку в петербургской сауне.

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В полицию поступило заявление с жалобой на двух юношей 19 и 20 лет, которые еще в мае надругались над восьмиклассницей. Одного из подозреваемых уже успели задержать, и сейчас он находится в СИЗО за другое изнасилование. Второго преступника удалось поймать только 15 ноября. Возбуждено уголовное дело, и теперь насильникам грозит тюремный срок, передает портал 78.ru.

Неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, гулявшую с собакой, в подмосковном Раменском. Злоумышленник затащил ее на безлюдную сторону дороги и изнасиловал. Пострадавшая дошла до дома и рассказала о произошедшем родителям. Потом ее доставили в больницу.

В одном из колледжей Москвы 31-летнего учителя физкультуры обвинили в систематическом изнасиловании ученика, у которого шизофрения. Мать 16-летнего подростка якобы написала заявление в полицию. Преподавателя задержали.