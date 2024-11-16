Москвич из мести изнасиловал бывшую любовницу на видео и отправил ролик ее парню

Москвич изнасиловал бывшую любовницу и отправил видео с надругательством ее новому ухажеру. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

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По его данным, причиной такого поступка 37-летнего мужчины стало то, что 20-летняя девушка рассказала его жене об измене. Сомнительная пара образовалась порядка нескольких месяцев назад. Москвич пообещал юной любовнице свадьбу после развода с нынешней супругой, чего девушка очень сильно ждала. Однако мужчина свое намерение так и не воплотил в жизнь, поэтому она решила с ним расстаться, а также рассказать его жене об их связи.

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Спустя время обиженный москвич решил отомстить бывшей любовнице, ворвался к ней в квартиру, отстриг ей волосы, после чего изнасиловал. При этом весь процесс он записал на камеру, позже отослав получившийся ролик новому парню девушки. Тот обратился за помощью в полицию, и теперь насильнику грозит тюремный срок, говорится в публикации.

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