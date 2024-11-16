На видео попала драка в вагоне метро из-за телефона

В вагоне метро произошла драка из-за телефона. Ролик с потасовкой двух мужчин опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия».

На кадрах молодой парень, не замечая ничего, медленно заходит в вагон с телефоном в руках.

Поведение горожанина вызывает гнев 40–летнего мужчины. Он вырывает гаджет у него из рук и выбрасывает на платформу. После этого начинается драка.

На станции метро в Москве произошла драка

По данным канала, участников потасовки на следующей станции встретили полицейские.

Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали 39-летнего мужчину, который ударил 16-летнего подростка в вагоне московского метро, решив, что тот над ним смеется.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В прокуратуре уточнили, что напавший на подростка мужчина был пьян.

Кроме того, в петербургском метрополитене молодой человек так увлекся новостями в своем телефоне, что не заметил, как перешел за ограничительную линию и шагнул вниз с платформы. Он выронил гаджет и потерял сознание.

Петербуржцы пришли бедняге на помощь и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением и переломом бедра.