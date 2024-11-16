Владелец ресторана в пригороде Парижа захватил своих работников в заложники. ЧП произошло днем в субботу, 16 ноября, сообщает BFMTV.

Заложники захвачены в ресторане в Исси-ле-Мулино (юго-западный пригород Парижа).

Владелец заведения «забаррикадировался там» и «удерживает нескольких сотрудников», сообщили AFP в парижской пожарной службе (BSPP). Информацию подтвердили в силовых структурах.

В пригороде Парижа произошел захват заложников

По данным полиции, в заложниках находятся три-четыре работника, посетителей в заведении нет. Требования ресторатора пока неясны.

Сейчас большие силы полиции окружают ресторан, находящийся в нескольких десятках метров от кольцевой дороги Парижа, отмечает AFP.

Исси-ле-Мулино — муниципалитет, расположенный на окраине 15-го округа Парижа, на левом берегу Сены. Город расположен в 7,5 км к юго-западу от собора Парижской Богоматери.