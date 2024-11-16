В белорусском болоте на границе с Польшей нашли тело беженца

На территории Свислочского района в Белоруссии пограничники обнаружили тело беженца из Йемена в болоте недалеко от границы с Польшей, сообщили в белорусском госпогранкомитете.

«Труп беженца обнаружен в болоте на границе с Польшей», – сообщил комитет, передает РИА «Новости».

Тело мужчины нашли 15 ноября в Свислочском районе, что в непосредственной близости от белорусско-польской границы. Сообщается, что погибший был гражданином Йемена.

В сентябре латвийские военные избили мигранта из Индии и сломали ему ноги, а затем выбросили его через калитку для животных на белорусскую территорию, где его обнаружили изможденным белорусские пограничники.