Сына экс-главы района в Дагестане арестовали

В Дагестане по делу о мошенничестве арестован Адилпаша Омаров — сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах республики.

Собеседник агентства подтвердил, что арестованный — брат ликвидированного террориста Османа Омарова (внесен в перечень террористов в России по данным Росфинмониторинга).

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан «Ленте.ру» сообщили, что в 2020 году бывшие сотрудники республиканского управления Россельхознадзора фиктивно трудоустроили фигуранта на государственную должность в ведомстве для незаконного получения заработанной платы. Таким образом, в период с 2020 по 2024 годы было похищено более 2,2 миллиона рублей. Фигуранта задержали, и против него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана задержали за служебный подлог и растрату.