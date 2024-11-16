Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на шахте "Таштагольская"
Под завалами на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области нашли тело шахтера.
Об этом сообщает кемеровское управление СК РФ.
«В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка без признаков жизни», — сказано в сообщении.
На месте происшествия продолжают работу спасатели и следователи.
В МЧС России сообщили, что тело погибшего пытаются поднять на поверхность.
«Специалисты устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели уже разобрали 10 кубометров породы.
Кровля шахты «Таштагольская» АО «Евраз ЗСМК» обрушилась в субботу рано утром, во время работ по добыче руды. Под завалом оказался рабочий. Еще один пострадал, были эвакуированы 183 шахтера.
После этого в шахте произошел повторный горный удар, спасательные работы были временно приостановлены.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы.