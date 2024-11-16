Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на шахте "Таштагольская"

Под завалами на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области нашли тело шахтера.

Об этом сообщает кемеровское управление СК РФ.

«В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка без признаков жизни», — сказано в сообщении.

На месте происшествия продолжают работу спасатели и следователи.

В МЧС России сообщили, что тело погибшего пытаются поднять на поверхность.

«Специалисты устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели уже разобрали 10 кубометров породы.

Кровля шахты «Таштагольская» АО «Евраз ЗСМК» обрушилась в субботу рано утром, во время работ по добыче руды. Под завалом оказался рабочий. Еще один пострадал, были эвакуированы 183 шахтера.

После этого в шахте произошел повторный горный удар, спасательные работы были временно приостановлены.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы.