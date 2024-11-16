В Москве мужчина избил контролера парковок

Мужчина избил контролёра отдела контроля городских парковок в Москве, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает столичный СК в Telegram-канале.

По данным следствия, 13 ноября 2024 года мужчина нанёс несколько ударов в область головы и шеи сотруднику отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП», который осуществлял фотофиксацию автомобилей.

Ранее в Тамбове вынесли приговор двум девушкам, которые умышленно провоцировали конфликты и избивали посетителей одного из торгово-развлекательных центров города.