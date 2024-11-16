Бастрыкин потребовал доклад о нападении таксиста на инвалида-участника СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о нападении мигранта-таксиста на инвалида-участника специальной военной операции на Украине в подмосковном Солнечногорске.

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Об этом сообщает пресс-служба СК.

— Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении жителя Московской области (...) Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в публикации в официальном Telegram-канале Следкома.

В отношении таксиста следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Бастрыкин поручил исполняющему обязанному руководителя СК по Московской области Яковлеву представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее, 13 ноября, водитель такси выбросил из автомобиля мужчину, который лишился части ноги во время службы в зоне СВО. Инцидент произошел 12 ноября неподалеку от деревни Пешки в Солнечногорском районе Подмосковья.