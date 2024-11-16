В СК назвали причину пожара в приюте для женщин в Одинцове

Неисправный электрообогреватель стал причиной пожара в приюте для женщин в Одинцове.

Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

"По предварительным данным эксперта, причиной возгорания явилась неисправность электрообогревателя", - сказали в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара в филиале благотворительной организации, проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы.

В результате пожара пострадали пять человек, в том числе трое детей.

"Они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь", - подчеркнули в ГСУ СК.

Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств продолжается.