В Башкирии пенсионерка застряла головой в батарее

В Уфе голова 84-летней женщины попала в батарею. Жизнь пенсионерки спасла почтальон сообщает городское Управление гражданской защиты.

Днем 15 ноября в Единую дежурную диспетчерскую службу Уфы за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что, когда разносила пенсии, в одной из квартир заметила пожилую женщину, ее голова застряла в батарее.

Очень жирный кот застрял в батарее и страдал

Сотрудники Поисково-спасательного отряда сначала хотели оперативно понизить температуру в батареях. Но в квартиру потерпевшей спасатели попасть быстро не смогли. Лишь через пять минут дверь спасателям открыли двое мужчин. Предположительно в нетрезвом виде. Они сказали, что помогли своей матери сами.

"Но сотрудники все равно решили проверить и обнаружили бабушку лежащей без сознания на полу возле радиатора. Спасатели оказали ей помощь, переложили 84-летнюю уфимку с пола на кровать, затем помогли транспортировать до машины службы "03", - говорится в официальном Telegram-канале Управления гражданской защиты Уфы.

По словам родственников пострадавшей, в таком положении она лежала так со вчерашнего дня. С травмами пенсионерку доставили в больницу.