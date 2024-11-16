В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, где в ночь на субботу, 16 ноября, произошел обвал кровли, зафиксирован повторный горный удар, пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В кемеровской прокуратуре сообщили ранее, что кровля шахты обрушилась в результате подземного толчка магнитудой 5,4. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 Уголовного кодекса — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

До этого на месте ЧП шли спасательные работы — по данным ведомства, под завалами могли остаться горняки.

По предварительным данным, эвакуированы 183 человека, пострадал один человек.

Напомним, что шахта «Таштагольская» обеспечивает рудой комбинат «Евраз ЗСМК», входящий в группу Evraz.

Ранее горный удар магнитудой 6,5 баллов произошел на руднике 11 декабря 2021 года, несколько работников были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В этом году удар магнитудой 2,4 балла был зафиксирован 18 февраля. Все горняки, находившиеся на смене под землей, благополучно вышли на поверхность.