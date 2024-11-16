Экс-сенатор Цыбко задолжал почти 14 млн рублей по делу о взятках

Бывший сенатор Константин Цыбко, осужденный за коррупцию, обязан возместить около 14 млн рублей штрафа по своему уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

В 2017 году экс-сенатора признали виновным в двух эпизодах получения взятки на 21 млн рублей. Цыбко приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в 70 млн.

Отмечается, что бывший сенатор не оплатил еще 13 817 975 рублей. С него пытаются взыскать назначенный штраф.

Константин Цыбко в 2010 году вошел в Совет Федерации от Челябинской области. В 2014-м верхняя палата парламента разрешила Генпрокуратуре возбудить в отношении сенатора уголовное дело по статье о взятке, Цыбко был лишен неприкосновенности.