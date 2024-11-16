В Санкт-Петербурге сгорели шесть легковых авто

Шесть легковых автомобилей сгорели ночью в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило городское управление МЧС.

По данным ведомства,в 03:42 поступила информация о пожаре на улице Вишерской в Шушарах.

«Горели шесть легковых автомобилей по всей площади, повреждены два рядом стоящих легковых автомобиля. В 4.02 пожар ликвидирован», — указали в МЧС.

К ликвидации пожара привлекали десять специалистов и две единицы техники. Данных о пострадавших нет. Ранее шесть автобусов и легковое авто сгорели при пожаре в ангаре с автотехникой в поселке Линево Новосибирской области.