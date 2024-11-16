В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 5 баллов

В Слюдянском районе Иркутской области зафиксировано землетрясение. Его интенсивность в эпицентре превысила 5 баллов.

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О сейсмологическом событии проинформировал в субботу Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук: в 09:43 по иркутскому времени зарегистрировано землетрясение в Слюдянском районе.

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1

Интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла. Информация о других параметрах сейсмособытия (в частности, магнитуде) уточняется.

В городах Слюдянка, Иркутск, Байкальск, Шелехов ощущались колебания на уровне двух-трех баллов.

Пострадавших и разрушений нет, сообщили в областном управлении МЧС.