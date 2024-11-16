Заподозренного в мошенничестве главу московского суда лишили полномочий

Квалификационная коллегия судей Москвы досрочно прекратила полномочия председателя Солнцевского районного суда столицы Артема Матеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на повестку Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.

Из документа следует, что судья лишен четвертого квалификационного класса. Его заявление об отставке по собственному желанию было отклонено. Матета с решением не согласился и обжаловал его.

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В сентябре сообщалось, что Следственный комитет (СК) России подозревает Матету в хищении у бизнесмена почти 25 миллионов рублей, 700 тысяч евро и попытке похитить еще 80 тысяч долларов. По версии следствия, судья в 2020 году участвовал в криминальной схеме с целью хищения денежных средств у бизнесмена, которому обещал посодействовать с отменой решений Верховного суда России и Арбитражного суда Башкортостана, а также в прекращении расследования, проводимого в Челябинской области.

Матета был задержан сотрудниками ФСБ после получения муляжа денег. ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела, с соответствующим представлением в коллегию обратился председатель СК Александр Бастрыкин.