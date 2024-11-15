В Подмосковье загорелся детский приют

В подмосковной деревне Чигасово произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает МЧС.

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Отмечается, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте уже работают 15 пожарных, а также задействованы 3 единицы техники.

«В деревне Чигасово на 300 квадратах горит частный дом. Предварительно, 5 человек пострадали. На месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в МЧС.

При этом в прокуратуре Московской области сообщили, что в загоревшемся здании находится приют для женщин, пострадавших от насилия. Там также добавили, что среди пострадавших есть дети.

«По предварительной информации, сегодня около 8 вечера в доме, в котором располагается филиал благотворительной организации помощи женщинам, произошло возгорание. В результате происшествия с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы несколько человек, в том числе дети», — рассказали в прокуратуре.

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