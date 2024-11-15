В Северной Осетии женщина обворовала свекровь, чтобы оплатить лечение от рака

Жительница Северной Осетии пошла на преступление, чтобы оплатить лечение от рака, пишет "Сапа 15".

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По данным Telegram-канала, прошлой осенью Вероника Ч. узнала, что у нее в груди появились подозрительные новообразования. Лечащий врач отправил пациентку к маммологу-онкологу, который заявил, что ей требуется срочная операция. Денег на нее у Вероники не было. Тогда женщина вспомнила, что у свекрови в комоде хранятся драгоценности, которые она собиралась переплавить в другие украшения, и решилась на кражу. Она похитила золото, сдала его в ломбард, выручив за украденное 45 тыс. рублей, при том, что его реальная стоимость составляла 286 тыс.

Пропажу украшений их владелица обнаружила, когда решила подарить сыну на день рождения золотой перстень. Пенсионерка обратилась в полицию, правоохранители быстро вышли на Веронику, которая тут же во всем созналась. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам условного лишения свободы и к году испытательного срока.