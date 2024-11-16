Выросло число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске

Количество отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске в Чувашии достигло 205. Информацию об этом предоставила пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что число госпитализированных детей остаётся неизменным — шесть пациентов, состояние которых оценивается как средней степени тяжести.

«199 пациентов, включая семерых взрослых, имеют лёгкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что количество отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске возросло до 171.