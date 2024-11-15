«Настоящая травля»: в Сургуте ученик средней школы угрожает расправой шестикласснице

Ученик шестого класса из Сургута угрожает расправой второкласснице. Об этом Ura.ru рассказал отец школьницы.

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По словам мужчины, учащиеся школы N3 терроризируют его дочь, которая учится во втором классе. Они устроили ей "настоящую травлю" после того, как девочка поссорилась со своей одноклассницей, та привела на разговор старшего брата-шестиклассника, который пригрозил "разобраться" с младшеклассницей.

Отец девочки обзавелся записью с камеры видеонаблюдения, которая доказывает факт буллинга, и уже не раз просил ее классного руководителя вмешаться в происходящее, однако проблема так и не решилась. Его обращения игнорируются также администрацией школы, теперь мужчина уверен, что в образовательном учреждении пытаются замять конфликт. В полиции ситуацию прокомментировать не смогли.