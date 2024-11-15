Укравшие кота Лучика девочки рассказали свою версию случившегося

Две девочки 10 и 12 лет, которые украли из зоомагазина в Москве кота Лучика и сбежали в Крым, рассказали свою версию случившегося. Видеозапись с их показаниями опубликовала у себя в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одна из девочек рассказала, что с подругой они встретились перед школой и решили прогулять уроки.

«Решили поехать в ТЦ «Европейский», на метро «Киевская». После этого мы поехали в ТЦ на Речном вокзале — «Речной». Там зашли в зоомагазин. В зоомагазине нам не понравилось, пошли во второй зоомагазин. Нам понравилась одна кошка, мы ее взяли. Потом у нас кошка сбежала. На этом все. С кошками у нас разговор окончен», — добавили школьницы.

Ранее сообщалось, что две девочки-квадроберши украли из зоомагазина в столичном районе Ховрино кота Лучика, которые не продавался, а отдавался на пристройство. Волонтеры начали поиски и распространили об этом информацию в СМИ. Позже выяснилось, что школьницы, укравшие кота, в прошлом красили собаку в розовый, зооволонтеры обвинили их в жестоком обращении с животными. Сами же девочки после произошедшего не появлялись дома. Через три дня их обнаружили в крымской Алуште. Причина, почему они отправились туда, остается неизвестной. Поиски кота Лучика продолжаются.