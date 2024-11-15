В Москве загорелась квартира миллиардера Озерского

В Москве загорелась квартира миллиардера из списка «Форбс» Дмитрия Озерского, которая находится на Арбате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 300-метровая квартира расположена в Староконюшенном переулке. Согласно имеющейся информации, пламя охватило потолок, мебель и личные вещи жильцов. Как рассказали соседи миллиардера, причиной пожара стало короткое замыкание. В данный момент пожар был ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал.

Источник также сообщает, что пожар прокомментировал сам Озерский. По его словам, он ничего не знает о пожаре и в данный момент находится не в Москве.

Ранее пожар вспыхнул в ресторане в центре Москвы.