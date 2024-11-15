Россиянина Лихтенштейна осудили за отмывание биткойнов

Гражданин России и США Илья Лихтенштейн приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию биткойнов, сообщило Министерство юстиции США.

Лихтенштейн и его жена Хизер Морган участвовали в хакерской атаке на криптовалютную биржу Bitfinex, в результате которой было украдено около 120 тыс. биткойнов, заявило американское ведомство, передает ТАСС.

По этим данным, Лихтенштейн якобы взломал сеть Bitfinex и санкционировал более 2 тыс. транзакций по переводу 119 тыс. 754 биткойнов на контролируемый им кошелек. В течение пяти лет после взлома он и Морган отмывали средства. В 2022 году они были арестованы, а их активы оценивались в почти 4 млрд долларов.

В августе 2023 года Лихтенштейн и Морган пошли на сделку со следствием и признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Приговор для Морган планируется вынести 18 ноября.