Екатеринбургский курьер изнасиловал в машине 17-летнюю студентку

В Екатеринбурге курьер популярной службы доставки изнасиловал несовершеннолетнюю в автомобиле. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

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По информации агентства, инцидент произошел в ночь на 14 ноября на Уктусской улице. Курьер популярной службы доставки совершил изнасилование 17-летней студентки колледжа из Нижнего Тагила в машине Sollers Atlant.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Предварительно, в момент совершения преступления мужчина был пьян — в автомобиле нашли бутылку рома. Информации о состоянии девушки не поступало.

До этого в Петербурге 14-летнюю восьмиклассницу изнасиловали в сауне. Предварительно, это сделали двое пьяных россиян в возрасте 18 и 20 лет. Один из них на данный момент уже находится в СИЗО за другое изнасилование, а второго задержали.