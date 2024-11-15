В Чувашии при проверке школы обнаружили РНК норовируса

РНК норовируса обнаружили у заболевших детей из школы № 4 в Новочебоксарске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Чувашии.

Напомним, что среди учеников школы произошло массовое отравление. Как сообщали в Минздраве Чувашии днем 15 ноября, по линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 — от детей. Еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медицинского центра.

«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4. У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). В прокуратуре заявляли, что на кухне обнаружились продукты питания с истекшим сроком годности.