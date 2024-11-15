Двух пьяных россиян выдворили с рейса на популярный курорт Азии

Двух пьяных пассажиров выдворили с рейса на тайский Пхукет в аэропорту Казани. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

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Непредвиденная ситуация произошла с 33-летней женщиной и 56-летним мужчиной, летевшими на популярный курорт Азии. В дежурную часть линейного отдела полиции в российской авиагавани поступило сообщение от представителя авиакомпании, что на стоянку воздушного судна требуются сотрудники полиции.

Двое жителей региона нарушили правила поведения пассажиров во время предполетного обслуживания. Россияне находились в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем им было отказано в перелете.

Отмечается, что нарушителей направили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту для дальнейшего разбирательства.

Ранее пьяная пассажирка российской авиакомпании обругала бортпроводников и напала на полицейских в присутствии дочери. Инцидент произошел на борту летевшего из Москвы в Сургут самолета с жительницей Лянтора. Женщина махала руками и оскорбляла членов экипажа.